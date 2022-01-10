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Ланс
Микаэль Кюизанс
€ 3 млн
Микаэль Кюизанс
Ланс
16 августа 1999 (27), Страсбур
#27 | Полузащитник
181 см
Франция
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Публикации
ЦСКА пытался подписать Фульини после сорвавшегося трансфера Кюизанса (L’Equipe)
2022.01.10 08:51
3
«Бавария» заработала в два раза меньше на продаже Кюизанса из-за его отказа переходить в ЦСКА (Bayern & Germany)
2022.01.07 13:57
6
Кюизанс перешел из «Баварии» в «Венецию». На него претендовал ЦСКА
2022.01.03 17:36
1
Кюизанс прибыл в Италию для трансфера в «Венецию». Сообщалось, что он перейдет в ЦСКА
2022.01.02 09:15
1
«Венеция» заплатит 4 миллиона за Кюизанса (Фабрицио Романо)
2021.12.31 09:31
ЦСКА продолжает бороться за Кюизанса («Р-Спорт»)
2021.12.31 08:17
Кюизанс перейдет из «Баварии» в «Венецию». Им интересовался ЦСКА (Фабрицио Романо)
2021.12.30 17:39
2
ЦСКА выиграл борьбу за Кюизанса у «Венеции». Сумма трансфера – 10 миллионов (Todofichajes)
2021.12.29 17:53
7
ЦСКА – об интересе к Кюизансу: «10 миллионов за игрока, который не провел и 60 минут в сезоне, – это перебор»
2021.12.28 23:24
2
«Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по Кюизансу в размере 10 миллионов. Игрок сам решит, куда перейти (Санти Ауна)
2021.12.28 20:54
2
ЦСКА сделал предложение «Баварии» о трансфере Кюизанса. Немцы хотят 10 миллионов (Sky Sport)
2021.12.28 20:23
9
«Венеция» заинтересована в аренде Кюизанса из «Баварии»
2021.12.28 13:23
Восемь футболистов «Баварии» не сыграют с киевским «Динамо»
2021.11.23 00:36
13
«Бавария» отдала в аренду «Марселю» Кюизанса
2020.10.05 22:02
«Лидс» в ближайшие часы подпишет Кюизанса. Также клуб хочет заполучить Даниэля Джеймса
2020.09.29 22:52
1
«Лидс» и «Бавария» ведут переговоры о трансфере Кюизанса
2020.09.28 15:13
Фото
«Бавария» объявила о переходе Кюизанса за 12 миллионов
2019.08.18 14:30
1
«Бавария» купит Кюизанса из «Боруссии» М
2019.08.17 09:33
1
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