Когда же они наедятся.Всё время,кто показывает себя более менее,сразу же кидают бабло.Не надоело ли без интриги?На подходе я думаю Эльведи и Закария.Ну и в других клубах тоже есть кого хотят я думаю урвать,к примеру Дуда и Майер
«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе из менхенгладбахской «Боруссии» центрального полузащитника Микаэля Кюизанса.
Мюнхенцы заключили с 20-летним игроком контракт до июня 2024 года.
По данным Transfermarkt, «Бавария» заплатила за француза 12 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Кюизанс провел за «Боруссию» 13 матчей, сделал одну голевую передачу и заработал три желтые карточки.