«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе из менхенгладбахской «Боруссии» центрального полузащитника Микаэля Кюизанса.

Мюнхенцы заключили с 20-летним игроком контракт до июня 2024 года.

По данным Transfermarkt, «Бавария» заплатила за француза 12 миллионов евро.