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    «Бавария» объявила о переходе Кюизанса за 12 миллионов

    «Бавария» на официальном сайте объявила о переходе из менхенгладбахской «Боруссии» центрального полузащитника Микаэля Кюизанса.

    Мюнхенцы заключили с 20-летним игроком контракт до июня 2024 года.

    По данным Transfermarkt, «Бавария» заплатила за француза 12 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Кюизанс провел за «Боруссию» 13 матчей, сделал одну голевую передачу и заработал три желтые карточки.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +590

      GSmall 1 час назад

      Когда же они наедятся.Всё время,кто показывает себя более менее,сразу же кидают бабло.Не надоело ли без интриги?На подходе я думаю Эльведи и Закария.Ну и в других клубах тоже есть кого хотят я думаю урвать,к примеру Дуда и Майер

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