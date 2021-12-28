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    ЦСКА – об интересе к Кюизансу: «10 миллионов за игрока, который не провел и 60 минут в сезоне, – это перебор»

    Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию об интересе столичного клуба к хавбеку «Баварии» Микаэлю Кюизансу.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по 22-летнему французу в размере 10 миллионов евро.

    «Да, мы рассматриваем игроков на усиление, есть шорт-лист, ведутся переговоры. Кюизанс? Не комментируем слухи.

    Читал, что за него ЦСКА якобы предлагает 10 миллионов... Но как по мне, за игрока, который не провел и 60 минут на поле в текущем сезоне, – это перебор», – сказал Мовсесьян.

    • В текущем сезоне француз забил 1 гол и сделал 1 ассист в 2 матчах.
    • Рыночная стоимость Кюизанса – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.12.2021 23:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      3meeeD 1 час назад

      Фуксу друг лавочки нужен)

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