ЦСКА – об интересе к Кюизансу: «10 миллионов за игрока, который не провел и 60 минут в сезоне, – это перебор»

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию об интересе столичного клуба к хавбеку «Баварии» Микаэлю Кюизансу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по 22-летнему французу в размере 10 миллионов евро.

«Да, мы рассматриваем игроков на усиление, есть шорт-лист, ведутся переговоры. Кюизанс? Не комментируем слухи.

Читал, что за него ЦСКА якобы предлагает 10 миллионов... Но как по мне, за игрока, который не провел и 60 минут на поле в текущем сезоне, – это перебор», – сказал Мовсесьян.