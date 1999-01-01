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    «Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по Кюизансу в размере 10 миллионов. Игрок сам решит, куда перейти (Санти Ауна)

    Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс покинет мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно.

    По информации журналиста Санти Ауны, «Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по трансферу 22-летнего француза. Каждый клуб предложил по 10 миллионов евро с учетом бонусов.

    Кюизанс сам выберет между ЦСКА и «Венецией». Он должен принять решение в ближайшие дни.

    • В текущем сезоне француз забил 1 гол и сделал 1 ассист в 2 матчах.
    • Рыночная стоимость Кюизанса – 5 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Санти Ауны

    Журналист Foot Mercato, публикует трансферные новости. Аудитория в твиттере - более 43 тысяч подписчиков.

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      Рейтинг: +13204

      Skull_Boy 17 минут назад

      Выбор очевиден - Италия

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