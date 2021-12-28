«Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по Кюизансу в размере 10 миллионов. Игрок сам решит, куда перейти (Санти Ауна)

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс покинет мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Санти Ауны, «Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по трансферу 22-летнего француза. Каждый клуб предложил по 10 миллионов евро с учетом бонусов.

Кюизанс сам выберет между ЦСКА и «Венецией». Он должен принять решение в ближайшие дни.