Кюизанс перейдет из «Баварии» в «Венецию». Им интересовался ЦСКА (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в «Венеции».
По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб договорился о трансфере 22-летнего француза. Все условия сделки уже согласованы.
Кюизанс подпишет контракт с «Венецией» в ближайшие часы. Сейчас он проходит медосмотр.
Ранее сообщалось, что француз был близок к переходу в ЦСКА.
- В текущем сезоне Кюизанс забил 1 гол и сделал 1 ассист в 2 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо