Кюизанс перейдет из «Баварии» в «Венецию». Им интересовался ЦСКА (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в «Венеции».

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб договорился о трансфере 22-летнего француза. Все условия сделки уже согласованы.

Кюизанс подпишет контракт с «Венецией» в ближайшие часы. Сейчас он проходит медосмотр.

Ранее сообщалось, что француз был близок к переходу в ЦСКА.