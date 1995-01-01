ЦСКА выиграл борьбу за Кюизанса у «Венеции». Сумма трансфера – 10 миллионов (Todofichajes)

Столько уже инфы... пожалуй только когда инфа на оф.майте будет, можно обсуждать....
Пока торговля слухами идёт.
Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс близок к переходу в ЦСКА.
По информации Todofichajes, московский клуб выиграл борьбу у «Венеции» за 22-летнего француза, предложив ему более выгодный контракт.
ЦСКА заплатит за Кюизанса около 10 миллионов евро.
- В текущем сезоне француз забил 1 гол и сделал 1 ассист в 2 матчах.
- Рыночная стоимость Кюизанса – 5 миллионов евро.
«Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по Кюизансу в размере 10 миллионов. Игрок сам решит, куда перейти (Санти Ауна)
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