ЦСКА выиграл борьбу за Кюизанса у «Венеции». Сумма трансфера – 10 миллионов (Todofichajes)

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс близок к переходу в ЦСКА.

По информации Todofichajes, московский клуб выиграл борьбу у «Венеции» за 22-летнего француза, предложив ему более выгодный контракт.

ЦСКА заплатит за Кюизанса около 10 миллионов евро.

В текущем сезоне француз забил 1 гол и сделал 1 ассист в 2 матчах.

Рыночная стоимость Кюизанса – 5 миллионов евро.

«Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по Кюизансу в размере 10 миллионов. Игрок сам решит, куда перейти (Санти Ауна)