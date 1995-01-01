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    ЦСКА выиграл борьбу за Кюизанса у «Венеции». Сумма трансфера – 10 миллионов (Todofichajes)

    Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс близок к переходу в ЦСКА.

    По информации Todofichajes, московский клуб выиграл борьбу у «Венеции» за 22-летнего француза, предложив ему более выгодный контракт.

    ЦСКА заплатит за Кюизанса около 10 миллионов евро.

    • В текущем сезоне француз забил 1 гол и сделал 1 ассист в 2 матчах.
    • Рыночная стоимость Кюизанса – 5 миллионов евро.

    «Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по Кюизансу в размере 10 миллионов. Игрок сам решит, куда перейти (Санти Ауна)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Todofichajes

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +55682

      portero 7 минут назад

      Столько уже инфы... пожалуй только когда инфа на оф.майте будет, можно обсуждать....
      Пока торговля слухами идёт.

      0
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      Рейтинг: +23704

      vladimir-7 49 минут назад

      Что-то с головами в Совете директоров ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2280

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Лучше бы ЦСКА выиграл борьбу за Николича.

      0
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      Рейтинг: +19550

      JTherry 1 час назад

      обалдеть, лавочника за 10 лимонов берут...)

      1
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      Рейтинг: +4075

      neim > JTherry 24 минуты назад

      Такие лавочники в Баварии. Наших ведущих звездунов там даже на лавочке быть не может.

      2
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