«Лидс» и «Бавария» ведут переговоры о трансфере Кюизанса

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс вскоре может пополнить «Лидс». Он уже договорился о личных условиях с англичанами и сообщил баварцам, что нуждается в игровой практике.
По информации Фабрицио Романо, между клубами сейчас идут переговоры о стоимости футболиста.
- 21-летний Кюизанс принадлежит «Баварии» с прошлого года.
- С командой он взял Бундеслигу, Лигу чемпионов.
- Он выступал за юношеские и молодежную сборную Франции.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.