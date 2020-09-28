«Лидс» и «Бавария» ведут переговоры о трансфере Кюизанса

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс вскоре может пополнить «Лидс». Он уже договорился о личных условиях с англичанами и сообщил баварцам, что нуждается в игровой практике.

По информации Фабрицио Романо, между клубами сейчас идут переговоры о стоимости футболиста.