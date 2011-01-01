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    «Лидс» и «Бавария» ведут переговоры о трансфере Кюизанса

    Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс вскоре может пополнить «Лидс». Он уже договорился о личных условиях с англичанами и сообщил баварцам, что нуждается в игровой практике.

    По информации Фабрицио Романо, между клубами сейчас идут переговоры о стоимости футболиста.

    • 21-летний Кюизанс принадлежит «Баварии» с прошлого года.
    • С командой он взял Бундеслигу, Лигу чемпионов.
    • Он выступал за юношеские и молодежную сборную Франции.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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