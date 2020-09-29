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    «Лидс» в ближайшие часы подпишет Кюизанса. Также клуб хочет заполучить Даниэля Джеймса

    Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс вскоре пополнит «Лидс». Как пишет Фабрицио Романо, трансфер согласован, о нем объявят в ближайшие часы. У баварцев будет преимущество, если она решит выкупить француза обратно.

    Как пишет The Athletic, «Лидс» также намерен подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Даниэля Джеймса.

    • 21-летний Кюизанс принадлежит «Баварии» с прошлого года.
    • С командой он взял Бундеслигу, Лигу чемпионов.
    • Он выступал за юношеские и молодежную сборную Франции.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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    29.09.2020 22:52
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