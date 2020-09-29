«Лидс» в ближайшие часы подпишет Кюизанса. Также клуб хочет заполучить Даниэля Джеймса

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс вскоре пополнит «Лидс». Как пишет Фабрицио Романо, трансфер согласован, о нем объявят в ближайшие часы. У баварцев будет преимущество, если она решит выкупить француза обратно.

Как пишет The Athletic, «Лидс» также намерен подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Даниэля Джеймса.