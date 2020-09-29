«Лидс» в ближайшие часы подпишет Кюизанса. Также клуб хочет заполучить Даниэля Джеймса

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс вскоре пополнит «Лидс». Как пишет Фабрицио Романо, трансфер согласован, о нем объявят в ближайшие часы. У баварцев будет преимущество, если она решит выкупить француза обратно.
Как пишет The Athletic, «Лидс» также намерен подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Даниэля Джеймса.
- 21-летний Кюизанс принадлежит «Баварии» с прошлого года.
- С командой он взял Бундеслигу, Лигу чемпионов.
- Он выступал за юношеские и молодежную сборную Франции.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.