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    «МЮ» интересуется Зюле. «Бавария» не планирует продавать защитника

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному защитнику «Баварии» Никласу Зюле.

    Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на Sport1, немец произвел впечатление на скаутов «МЮ».

    Английский клуб обратился с запросом к мюнхенцам по поводу цены на 23-летнего футболиста. Баварцы ответили, что на данный момент не планируют продавать защитника.

    • «Бавария» купила Зюле у «Хоффенхайма» летом 2017 года за 20 миллионов евро.
    • В этом сезоне игрок провел за мюнхенскую команду 36 матчей и забил 1 гол.
    • Контракт Зюле истекает в 2022 году.

    Источник: Tribalfootball

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