«МЮ» интересуется Зюле. «Бавария» не планирует продавать защитника

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному защитнику «Баварии» Никласу Зюле.

Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на Sport1, немец произвел впечатление на скаутов «МЮ».

Английский клуб обратился с запросом к мюнхенцам по поводу цены на 23-летнего футболиста. Баварцы ответили, что на данный момент не планируют продавать защитника.