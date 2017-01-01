«МЮ» интересуется Зюле. «Бавария» не планирует продавать защитника

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному защитнику «Баварии» Никласу Зюле.
Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на Sport1, немец произвел впечатление на скаутов «МЮ».
Английский клуб обратился с запросом к мюнхенцам по поводу цены на 23-летнего футболиста. Баварцы ответили, что на данный момент не планируют продавать защитника.
- «Бавария» купила Зюле у «Хоффенхайма» летом 2017 года за 20 миллионов евро.
- В этом сезоне игрок провел за мюнхенскую команду 36 матчей и забил 1 гол.
- Контракт Зюле истекает в 2022 году.