Зюле бесплатно перейдет из «Баварии» в «Боруссию» Д летом (Кристиан Фальк)

Защитник «Баварии» Никлас Зюле продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

По информации Кристиана Фалька со ссылкой на Frankfurter Rundschau, немецкий футболист перейдет в клуб из Дортмунда летом на правах свободного агента. «Бавария» не смогла договориться с ним о продлении контракта.

Зюле играет за мюнхенский клуб с 2017 года.

В сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 19 матчей, сделал голевой пас.

Зюле стоит 35 миллионов евро.

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