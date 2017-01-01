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    Зюле бесплатно перейдет из «Баварии» в «Боруссию» Д летом (Кристиан Фальк)

    Защитник «Баварии» Никлас Зюле продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

    По информации Кристиана Фалька со ссылкой на Frankfurter Rundschau, немецкий футболист перейдет в клуб из Дортмунда летом на правах свободного агента. «Бавария» не смогла договориться с ним о продлении контракта.

    • Зюле играет за мюнхенский клуб с 2017 года.
    • В сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 19 матчей, сделал голевой пас.
    • Зюле стоит 35 миллионов евро.

    Зюле будет получать в «Боруссии» 10 миллионов в год. Больше, чем предлагала «Бавария» (Sport1)

    «Боруссия» Д объявила о летнем трансфере Зюле

    Зюле определился с новым клубом. Им интересовались «Барселона» и «Боруссия» Д

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

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