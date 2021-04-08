Bild: Горецка и Зюле пропустят ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка и защитник мюнхенцев Никлас Зюле не помогут команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Bild.
Футболисты пропустят игру в Париже из-за мышечных травм, полученных в первом четвертьфинальном матче. Оба игрока были заменены еще в первом тайме.
Ожидается, что на восстановление Зюле потребуется минимум две-три недели.
- Ответный матч состоится 13 апреля.
- Помимо Горецки и Зюле в Париже не сыграют нападающие мюнхенцев Роберт Левандовски и Серж Гнабри.
Источник: Bild