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    Bild: Горецка и Зюле пропустят ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»

    Полузащитник «Баварии» Леон Горецка и защитник мюнхенцев Никлас Зюле не помогут команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Bild.

    Футболисты пропустят игру в Париже из-за мышечных травм, полученных в первом четвертьфинальном матче. Оба игрока были заменены еще в первом тайме.

    Ожидается, что на восстановление Зюле потребуется минимум две-три недели.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +193

      BlackMurderDeco 13 минут назад

      Ситуация была гораздо хуже несколько лет назад, когда нас просто барса возила, ибо из основы не было ничего по факту, но это при коваче, а потом пять кубков 2020 год, о сосало это же псж с головы комана

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      Рейтинг: +193

      BlackMurderDeco 14 минут назад

      Ну давай очкобосс либо боатенг это ты, либо Хави мартинес

      0
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      Рейтинг: +11681

      Skull_Boy 1 час назад

      Можно уже ставить точку и Мюнхен тут пролетает, не выиграть им 0-2

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