Bild: Горецка и Зюле пропустят ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка и защитник мюнхенцев Никлас Зюле не помогут команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Bild.

Футболисты пропустят игру в Париже из-за мышечных травм, полученных в первом четвертьфинальном матче. Оба игрока были заменены еще в первом тайме.

Ожидается, что на восстановление Зюле потребуется минимум две-три недели.