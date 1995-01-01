Четыре игрока сборной Германии отправлены на карантин из-за контактов с Зюле

так и вся бавария уйдет на карантин
Как сообщалось ранее, защитник «Баварии» Никлас Зюле сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Германии.
По информации Bild, вместе с заболевшим на карантин были отправлены еще четыре футболиста, которые активно контактировали с ним в последнее время.
На самоизоляции оказались Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Серж Гнабри (все – «Бавария») и Карим Адейеми («Зальцбург»).
- Все перечисленные игроки, кроме Киммиха, были привиты от коронавируса.
- Сборная Германии встретится с Лихтенштейном (11 ноября) и Арменией (14 ноября).