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    Четыре игрока сборной Германии отправлены на карантин из-за контактов с Зюле

    Как сообщалось ранее, защитник «Баварии» Никлас Зюле сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Германии.

    По информации Bild, вместе с заболевшим на карантин были отправлены еще четыре футболиста, которые активно контактировали с ним в последнее время.

    На самоизоляции оказались Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Серж Гнабри (все – «Бавария») и Карим Адейеми («Зальцбург»).

    • Все перечисленные игроки, кроме Киммиха, были привиты от коронавируса.
    • Сборная Германии встретится с Лихтенштейном (11 ноября) и Арменией (14 ноября).

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    Источник: Bild

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