Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии

Стало известно, продолжит ли Дженнаро Гаттузо возглавлять сборную Италии.
- Итальянцы в финальном стыке отбора ЧМ-2026 уступили Боснии и Герцеговине в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
- Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.
- Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.
Федерация футбола Италии официально объявила об увольнении Гаттузо.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Ранее в отставку ушли глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон и президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
Источник: сайт Итальянской федерации футбола