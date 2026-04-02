У Италии есть 2 кандидата на замену Гаттузо

2 апреля, 09:55
4

Главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо ждет отставка после провала в отборе чемпионата мира-2026.

Как сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, в Италии рассматривают две кандидатуры на замену: Массимилиано Аллегри («Милан») и Антонио Конте («Наполи»).

  • Итальянцы уступили Боснии и Герцеговине в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
  • Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.
  • Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд. Последний раз итальянцы были на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, где не вышли из группы. На ЧМ-2010 Италия тоже не вышла из группы, а в 2006 году выиграла турнир.
  • Босния вышла на чемпионат мира во второй раз. Первый был в 2014 году в Бразилии, где боснийцы не вышли из группы.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Милан Италия Аллегри Массимилиано Конте Антонио Гаттузо Дженнаро
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1775121717
Игроков надо менять
Ответить
Император 1
1775122239
Тут не в тренере дело, игроков как-то ищите
Ответить
Бумбраш
1775127037
А как же Семак? Тимощук? Можно Мостового
Ответить
САДЫЧОК
1775280523
Оба достойны! То, что было а ля Карпин Гаттузо-это Дно и Спаллетти тоже средний тренер.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
