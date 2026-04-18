Министр спорта Италии ответил на угрозы Чеферина

Министр спорта Италии Андреа Абоди отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.
- Ранее Чеферин пригрозил отобрать у итальянцев Евро-2032 из-за проблем с инфраструктурой.
- Италия должна принять турнир вместе с Турцией.
«Я дам уважительный, но твердый ответ президенту Чеферину.
В других странах развитие инфраструктуры происходит не за счет государственного финансирования, а благодаря административной инициативе клубов, а также культуре создания высококлассных спортивных сооружений, которая отличается от нашей. Милан – яркий тому пример», – сказал Абоди.
