Министр спорта Италии ответил на угрозы Чеферина

18 апреля, 11:36
1

Министр спорта Италии Андреа Абоди отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

  • Ранее Чеферин пригрозил отобрать у итальянцев Евро-2032 из-за проблем с инфраструктурой.
  • Италия должна принять турнир вместе с Турцией.

«Я дам уважительный, но твердый ответ президенту Чеферину.

В других странах развитие инфраструктуры происходит не за счет государственного финансирования, а благодаря административной инициативе клубов, а также культуре создания высококлассных спортивных сооружений, которая отличается от нашей. Милан – яркий тому пример», – сказал Абоди.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Италия Чеферин Александер
рылы
1776505562
"В других странах развитие инфраструктуры происходит не за счет государственного финансирования" да, всё так. нижний, самара, саранск, казань и т.д. подтвердят. гы-гы.
