Министр спорта Италии ответил на угрозы Чеферина

Министр спорта Италии Андреа Абоди отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

Ранее Чеферин пригрозил отобрать у итальянцев Евро-2032 из-за проблем с инфраструктурой.

Италия должна принять турнир вместе с Турцией.

«Я дам уважительный, но твердый ответ президенту Чеферину.

В других странах развитие инфраструктуры происходит не за счет государственного финансирования, а благодаря административной инициативе клубов, а также культуре создания высококлассных спортивных сооружений, которая отличается от нашей. Милан – яркий тому пример», – сказал Абоди.