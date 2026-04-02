Италии пригрозили отобрать Евро-2032

Италия может лишиться права на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

Президент УЕФА Александер Чеферин лично пригрозил отобрать у итальянцев Евро.

«Турнир запланирован и состоится. Надеюсь, инфраструктура будет готова. В противном случае Евро-2032 пройдет не в Италии», – сказал Чеферин.

Ранее президент УЕФА заявил: «Возможно, итальянским политикам стоит задуматься, почему футбольная инфраструктура Италии – одна из худших в Европе».