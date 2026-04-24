Президент УЕФА высказался о спорных трактовках игры рукой

Сегодня, 09:49
6

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал разные оценки эпизодов футбольными судьями.

«Болельщики не могут понять разные трактовки правил в разных матчах, я тоже их больше не понимаю. Например, когда дело касается игры рукой – неважно, был ли назначен пенальти или нет, была ли она умышленной или нет... Как это понять? Ты же не психиатр.

Мы стараемся объяснить судьям, что решения принимает судья в поле. [ВАР] должен вмешиваться только в случаях очевидных нарушений правил. И просмотры должны быть короткими, а не такими, какие иногда бывают в испанской или английской лигах, с паузами на 10-15 минут для анализа отдельных эпизодов», – сказал Чеферин.

  • ВАР официльно введен в правила футбола в 2018 году.
  • Систему впервые тестировали в закрытом режиме в Эредивизие в сезоне-2012/13, а в реальном времени – в товарищеском матче ПСВ и ФК «Эйндховен» в июле 2016 года.

Пингвины Антарктиды/Форпо
1777014443
РФСПРФ ГРФ вообще отменить вар, а пока он существуют, сделать открытыми переговоры между комнатой вара и судьёй на поле ❝ — Годы... Вы слышали о так называемой «М-теории», господа-детективы? — Ну, я в этом не понимаю... — Короче, в нашей вселенной время движется как бы линейно, вперёд. Но за пределами нашей вселенной, если говорить о четырёхмерном пространстве, времени не существует. И если бы мы туда попали, мы бы увидели, что пространство — время плоское, словно одномерная скульптура. Материя находится одновременно во всех точках в суперпозиции, а наше сознание просто носится по накатанной, как болиды по трассе. Всё, что за пределами нашей вселенной — это вечность, взирающая на нас вечность. Для нас — это сфера, но для них — это круг. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Коста008
1777014945
До Мажича тоже донесите эту информацию пожалуйста!
Интерес
1777018327
Обгадил лиги,которые наши евролюбы в пример нашим "лапососам" ставят! Вот же...
Strig
1777024284
вопрос легковесности мусорных пендалей трудно решить... тогда подключайте к вару ИИ и принимать его решение и уж потом никто из судей не получит обструкцию с неприличным словом
СильныйМозг
1777035325
Всё правильно. Прямо как в случаи с назначением 100% пенальти в ворота Зенита, в матче с Лохомотивом. Такое говно, правда, редко встретишь. Думаю, в ворота Краснодыра, такого точно не назначат.
