Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал поражение Италии от Боснии и Герцеговины в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.
- Итальянцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
- Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.
- Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.
«В определенном смысле я удивлен. С другой стороны, у Боснии молодая, сильная команда, они играли дома. На Италию оказывалось гораздо большее давление.
Босния заслужила поездку на чемпионат мира, в то время как Италия проиграла матч после удаления.
Глава итальянской федерации совершенно не виноват, и я также не стал бы обвинять ни игроков, ни тренера.
Скажите, кого из итальянских футболистов не вызвали, хотя должны были? Таков футбол, и даже с лучшими игроками на поле кто угодно может проиграть.
Возможно, итальянским политикам стоит задуматься, почему футбольная инфраструктура Италии – одна из худших в Европе.
Италия – одна из величайших футбольных стран, и она вернется на вершину. Самая большая проблема итальянского футбола – это взаимоотношения с политиками. Если бы все сотрудничали друг с другом, вы бы скоро снова стали чемпионами Европы и мира», – сказал Чеферин.