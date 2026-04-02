Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал поражение Италии от Боснии и Герцеговины в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.

Итальянцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.

Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.

Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.

«В определенном смысле я удивлен. С другой стороны, у Боснии молодая, сильная команда, они играли дома. На Италию оказывалось гораздо большее давление.

Босния заслужила поездку на чемпионат мира, в то время как Италия проиграла матч после удаления.

Глава итальянской федерации совершенно не виноват, и я также не стал бы обвинять ни игроков, ни тренера.

Скажите, кого из итальянских футболистов не вызвали, хотя должны были? Таков футбол, и даже с лучшими игроками на поле кто угодно может проиграть.

Возможно, итальянским политикам стоит задуматься, почему футбольная инфраструктура Италии – одна из худших в Европе.

Италия – одна из величайших футбольных стран, и она вернется на вершину. Самая большая проблема итальянского футбола – это взаимоотношения с политиками. Если бы все сотрудничали друг с другом, вы бы скоро снова стали чемпионами Европы и мира», – сказал Чеферин.

