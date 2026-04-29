  Мостовой – о спаде «Балтики»: «Кто у них там – Талалуев или Талалаев?»

Мостовой – о спаде «Балтики»: «Кто у них там – Талалуев или Талалаев?»

Сегодня, 14:46
8

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об ухудшившихся результатах «Балтики».

«Посмотрите, кто радовался их результатам? Вот если посмотреть мои высказывания – все сразу встает на свои места. Я с самого начала говорил, что нужно дождаться конца чемпионата и уже потом делать выводы.

Они молодцы, что почти весь чемпионат держались в первой пятерке. Для них это отличный результат. Кто у них радовался? Кто у них там – Талалуев или Талалаев? У нас же все по дружбе, по зализыванию. А я смотрю профессионально.

«Балтика» молодцы, что тут сказать. Они закончат выше команд, которые по прогнозам должны были их обойти, это уже для них отличный результат.

Они все время хают «Спартак», а потом три игры сыграют 0:0 и кричат. Мы эту жизнь прожили и видим все насквозь», – сказал Мостовой.

  • В 5 последних матчах в РПЛ команда под руководством Андрея Талалаева 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
  • «Балтика» занимает 5-е место с 46 очками после 27 туров. Команда отстает на 3 очка от идущего 3-м «Локомотива».

Карпин назвал единственную команду РПЛ, удивившую его в этом сезоне 5
Дзюба прокомментировал победу «Акрона» над «Балтикой» 4
Талалаев заявил об отсутствии честной борьбы в РПЛ 6
Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Мостовой Александр
Комментарии (8)
Сам_себе_сказал
Талалуев ))
vladik12
Талалихин.
Cleaner
1777465138
Мостовой, у Балтики - ТРЕНЕР. А вот ты кто такой? Трепло на сайте...(
slavа0508
1777465466
Какой нахер спад Саня ???Балтика прыгнула на три головы выше своих возможностей ...тренер нормально отработал ...
алдан2014
алдан2014
MrSmit
1777466364
Балабоев Андрюша)
PHILADELPHIA 0001
Хамло.
Главные новости
Семшов: «Карседо продолжают обсуждать в режиме гения»
15:37
Фото«Пари НН» объявил о назначении нового тренера
15:09
3
Жена Сафонова отреагировала на игру «ПСЖ» – «Бавария»
14:57
Мостовой – о спаде «Балтики»: «Кто у них там – Талалуев или Талалаев?»
14:46
8
«Спартак» готов продать легионера за 30 миллионов
14:37
9
Шалимов сказал, тащат ли судьи «Краснодар»
14:26
У «Зенита» попросят 40 миллионов за хавбека сборной Бразилии
14:06
3
Дивеев – о юморе Соболева и Дзюбы: «Они сидели сзади – и весь автобус смотрел на них»
13:56
2
Определены основные кандидаты на пост главного тренера «Реала»
13:40
1
Дивеев: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ»
13:26
15
Все новости
Все новости
Защитник сборной России может сменить клуб в РПЛ
15:49
Дивеев сказал, готов ли играть в Европе
15:26
1
Шалимов сказал, тащат ли судьи «Краснодар»
14:26
У «Зенита» попросят 40 миллионов за хавбека сборной Бразилии
14:06
3
Дивеев – о юморе Соболева и Дзюбы: «Они сидели сзади – и весь автобус смотрел на них»
13:56
2
Челестини назвал глупым вопрос об отставке
13:47
1
Дивеев: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ»
13:26
15
«Спартак» готов расстаться с форвардом
13:04
5
Бубнов ответил на слова Орлова о помощи судей «Краснодару»
12:40
11
Петржела высказался о возможном провале Семака
12:27
Иностранный клуб вновь заинтересовался опорником «Динамо»
12:13
Экс-тренер вратарей «Спартака» ответил критикам Максименко
11:58
2
Гришин назвал российского голкипера, который играет лучше Сафонова
11:46
5
Аршавин назвал клуб РПЛ, который вылетит в Первую лигу
11:37
4
Основной защитник «Локомотива» определился с будущим в клубе
11:28
3
Фото«Спартаку» и «Зениту» предложили форварда сборной Аргентины
11:08
5
Аршавин назвал изменения в игре «Спартака» при Карседо
10:42
1
Канчельскис посмеялся над игрой «Спартака»
09:49
14
Аршавин назвал единственный матч, где «Краснодар» еще может потерять очки
09:26
14
В «Пари НН» отреагировали на слухи о сумме компенсации за увольнение Шпилевского
Вчера, 22:30
Карпин оценил готовность Кисляка к трансферу в европейский клуб
Вчера, 22:05
Булыкин назвал лучшего футболиста, против которого он играл
Вчера, 21:46
Орлов дал прогноз на будущее Сперцяна
Вчера, 21:18
3
Карпин назвал единственную команду РПЛ, удивившую его в этом сезоне
Вчера, 20:58
5
«Зенит» готов заплатить 30 миллионов за бразильца
Вчера, 20:42
13
Пономарев спрогнозировал, кто станет бронзовым призером РПЛ
Вчера, 20:34
6
ЭСК РФС рассмотрит спорные моменты в матчах «Краснодара», «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:21
Карпин рассказал о двух проблемах после переезда в Испанию
Вчера, 20:03
Все новости
18+
