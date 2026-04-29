Мостовой – о спаде «Балтики»: «Кто у них там – Талалуев или Талалаев?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об ухудшившихся результатах «Балтики».

«Посмотрите, кто радовался их результатам? Вот если посмотреть мои высказывания – все сразу встает на свои места. Я с самого начала говорил, что нужно дождаться конца чемпионата и уже потом делать выводы.

Они молодцы, что почти весь чемпионат держались в первой пятерке. Для них это отличный результат. Кто у них радовался? Кто у них там – Талалуев или Талалаев? У нас же все по дружбе, по зализыванию. А я смотрю профессионально.

«Балтика» молодцы, что тут сказать. Они закончат выше команд, которые по прогнозам должны были их обойти, это уже для них отличный результат.

Они все время хают «Спартак», а потом три игры сыграют 0:0 и кричат. Мы эту жизнь прожили и видим все насквозь», – сказал Мостовой.