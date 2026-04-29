Челестини назвал глупым вопрос об отставке

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможной отставке из клуба.
– Вы готовы, что один из оставшихся матчей в сезоне может быть для вас последним?
– Этот вопрос надо адресовать не мне. Я готов тренировать команду и выиграть в субботу. Для меня это глупый вопрос. Я не должен обращать внимания, это моя работа. Своей работой я кормлю своих детей. Когда я подписываю контракт, я понимаю, что могу не закончить. Но я не могу с этими мыслями приходить на тренировки. Задавайте этот вопрос соответствующему человеку.
- ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 27 туров. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 4 очка.
- В этом году команда одержала во всех турнирах 4 победы при 3 ничьих и 5 поражениях.
- Красно-синие сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России 6 мая.
