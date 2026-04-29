Тренер «Баварии» заявил о возможной ошибке судьи матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о пенальти, назначенном в ворота его команды в гостевом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:5).

«Назначенный пенальти вызывает большие споры – судя по увиденным мною кадрам. Кажется, мяч сначала попал в тело, а затем в руку. Если это так, то это не пенальти», – сказал Компани.