Тренер «Баварии» заявил о возможной ошибке судьи матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о пенальти, назначенном в ворота его команды в гостевом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:5).
«Назначенный пенальти вызывает большие споры – судя по увиденным мною кадрам. Кажется, мяч сначала попал в тело, а затем в руку. Если это так, то это не пенальти», – сказал Компани.
- В конце первого тайма форвард парижан Усман Дембеле навесил в штрафную мюнхенцев, мяч сначала попал в тело защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, а затем отскочил в его руку. Главный арбитр Сандро Шерер после просмотра указал на «точку». Дембеле реализовал 11-метровый.
- Ответный матч пройдет 6 мая.
Источник: Sky Sport Deutschland