Аршавин назвал клуб РПЛ, который вылетит в Первую лигу

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об отставке Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».

«Мне кажется, что еще немного повезло Алексею. Перед зимней паузой у них были большие проблемы, но они выиграли две игры и их место казалось стабильным. Роковым стал матч против «Оренбурга». Не думаю, что у них есть шансы сохранить место в РПЛ – без Шпилевского или с ним. Календарь их отправит в Первую лигу», – сказал Аршавин.