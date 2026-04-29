Аршавин назвал клуб РПЛ, который вылетит в Первую лигу

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об отставке Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».
«Мне кажется, что еще немного повезло Алексею. Перед зимней паузой у них были большие проблемы, но они выиграли две игры и их место казалось стабильным. Роковым стал матч против «Оренбурга». Не думаю, что у них есть шансы сохранить место в РПЛ – без Шпилевского или с ним. Календарь их отправит в Первую лигу», – сказал Аршавин.
- После 27 туров «Пари НН» с 22 очками занимает 15‑е место в РПЛ.
- Нижегородцы сыграют в оставшихся матчах сезона с «Ахматом» на выезде, дома с ЦСКА и в гостях с «Рубином».
