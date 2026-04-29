Экс-тренер вратарей «Спартака» ответил критикам Максименко

Бывший тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников высказался о критике игры голкипера красно-белых Александра Максименко.

«У вратаря не может быть всe стабильно. Ты не можешь предугадать, как будет. Есть потоковое состояние, которое тренер должен почувствовать. Если ты его поймал, твоя задача – продлить его. Честь и хвала тому, кто сможет этот поток продлить на весь сезон.

Если говорить про Сашу, тут много факторов. Поменялись центральные защитники. Нет Бабича, а когда он играл, второй всегда менялся. Не всегда была сыгранность с центральными. Пришли Ву и Джику, которые только адаптируются к чемпионату, плюс они иностранцы. Можно сказать, что с опытом Саши надо всe воспринимать.

Ну и смена тренера вратарей могла сказаться. Со Станковичем был итальянец, сейчас пришeл испанец. Может, не было симбиоза.

Сейчас наступил момент, когда «Спартак» пропускает в каждой игре, а иногда и много. Психологически, каким бы закалeнным ты ни был, ты хочешь играть «на ноль». При Абаскале в конце сезона Максименко получил «Золотого кабана» – это признание болельщиков, которое тяжело заслужить.

Его костерят как хотят, а тут дают награду. У Саши есть уровень! Сейчас такой этап, но грубых ошибок он не допускает. В кубковой игре с «Зенитом» он выручил в сложный момент. Кто-то скажет, что бил молодой и Саша должен был брать. Но Саша провeл хорошую игру. Так что нельзя говорить, что он не готов.

Ну и последнее – Саша очень рано начал играть. Им пройден очень долгий путь. Был момент, когда Макси мог уехать в Европу. Может, это тоже сказалось на нeм», – сказал Мельников.