Канчельскис посмеялся над игрой «Спартака»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис прокомментировал игру красно-белых под руководством Хуана Карлоса Карседо.

«Я видел игру «Спартака», она действительно стала лучше, но на каком они месте? Борются там за четвeртое место и все начали говорить о какой-то чемпионской игре. Чемпионская – на первом-втором.

Как они могут лучше «Краснодара» и «Зенита» выглядеть? Где «Спартак» и где чемпионский футбол? Каждый год у нас красно-белых в чемпионы записывают. Пусть дадут им медаль за четвeртое место и чемпионский футбол, ха-ха.

Не знаю, сколько можно об этом говорить. У них нет никакого давления сейчас, поэтому и играют легко, а наверху давление. Где одна ошибка может решить борьбу за золото. Вот «Спартак» и играет красиво, спокойно, потому что борются за четвeртку.

Посмотрим, какая чемпионская игра будет в следующем сезоне, пусть предсезонка пройдeт, трансферы. Хотя и так понятно, что «Спартак» у нас снова будет за чемпионство бороться, ха-ха. Уже 10 лет это слышу», – сказал Канчельскис.