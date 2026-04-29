Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канчельскис посмеялся над игрой «Спартака»

Сегодня, 09:49
11

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис прокомментировал игру красно-белых под руководством Хуана Карлоса Карседо.

«Я видел игру «Спартака», она действительно стала лучше, но на каком они месте? Борются там за четвeртое место и все начали говорить о какой-то чемпионской игре. Чемпионская – на первом-втором.

Как они могут лучше «Краснодара» и «Зенита» выглядеть? Где «Спартак» и где чемпионский футбол? Каждый год у нас красно-белых в чемпионы записывают. Пусть дадут им медаль за четвeртое место и чемпионский футбол, ха-ха.

Не знаю, сколько можно об этом говорить. У них нет никакого давления сейчас, поэтому и играют легко, а наверху давление. Где одна ошибка может решить борьбу за золото. Вот «Спартак» и играет красиво, спокойно, потому что борются за четвeртку.

Посмотрим, какая чемпионская игра будет в следующем сезоне, пусть предсезонка пройдeт, трансферы. Хотя и так понятно, что «Спартак» у нас снова будет за чемпионство бороться, ха-ха. Уже 10 лет это слышу», – сказал Канчельскис.

  • Карседо возглавляет «Спартак» с 5 января.
  • Красно-белые занимают 4-е место в РПЛ с 48 очками после 27 туров. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 1 очко.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shepovalovgna
1777445420
Ответить
Ответить
k611
1777445894
Пусть Динамо Брянк в ФНЛ выведет, за своей командой пусть следит, а то больше ля-ля тополя...
Ответить
Боцман59rus
1777445899
_ может уже успокойтесь с претензиями к болельщикам и клубу с этой "чемпионской игрой" о которой говорят только журналисты
Ответить
NewLife
1777447051
Спартак играет легко и красиво - вот правильный заголовок. Как же очкует сраная помойка и их прихлебатили из Бомбардира, выдавая такие дебильные заголовки))
Ответить
Krics
1777448346
Андрюша,а о своем Динамо расскажи.
Ответить
Garrincha58
1777448749
Почему они в полне могут и бронзу взять, а уж Кубок подавно. В финале точно будут, а там опять Краснодар вот и пусть докажут, что они могут выиграть у чемпиона
Ответить
Юбиляр
1777448872
Начнем с того, что Спартак борется за 3 место, а это медали - пусть бронзовые, но медали, а также за победу в кубке !!! Но не из одного весеннего отрезка состоит наш чемпионат, отыграть отставание от лидеров, образовавшееся к зимнему перерыву просто не реально, поэтому тупить не надо !!!
Ответить
Прокс
1777449919
Все смеются над этим антинародным СракТаком!!!
Ответить
рылы
1777451952
в очередной раз стало очень стыдно за спартаг)
Ответить
val69
1777453079
Смех без причины - признак дурачины...
Ответить
Все новости
Гришин назвал российского голкипера, который играет лучше Сафонова
11:46
Аршавин назвал клуб РПЛ, который вылетит в Первую лигу
11:37
Аршавин назвал единственный матч, где «Краснодар» еще может потерять очки
09:26
7
В «Пари НН» отреагировали на слухи о сумме компенсации за увольнение Шпилевского
Вчера, 22:30
Карпин оценил готовность Кисляка к трансферу в европейский клуб
Вчера, 22:05
Булыкин назвал лучшего футболиста, против которого он играл
Вчера, 21:46
Орлов дал прогноз на будущее Сперцяна
Вчера, 21:18
2
Карпин назвал единственную команду РПЛ, удивившую его в этом сезоне
Вчера, 20:58
5
«Зенит» готов заплатить 30 миллионов за бразильца
Вчера, 20:42
13
Пономарев спрогнозировал, кто станет бронзовым призером РПЛ
Вчера, 20:34
6
ЭСК РФС рассмотрит спорные моменты в матчах «Краснодара», «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:21
Карпин рассказал о двух проблемах после переезда в Испанию
Вчера, 20:03
Тимощук сделал заявление о судействе в РПЛ
Вчера, 19:39
1
«Унижение нашего футбола»: Мостовой возмущен тренерским назначением в РПЛ
Вчера, 19:26
16
Экс-вице-президента РФС приговорили к 8 годам тюремного заключения
Вчера, 18:58
23
В Бразилии раскрыли, какие клубы поспорят с «Зенитом» за Данило
Вчера, 18:43
2
Шпилевский совершил мужской поступок после увольнения из «Пари НН»
Вчера, 18:22
2
Канчельскис раскритиковал Челестини: «Просто издевательство над футболом»
Вчера, 18:12
8
Орлов дал совет «Зениту» по трансферам
Вчера, 17:58
10
Мостовой заранее знал о тренерской отставке в РПЛ: «Я еще полгода назад сказал»
Вчера, 17:47
5
«Мощный механизм саморазрушения»: друг Уткина рассказал о болезни Василия
Вчера, 17:13
Пономарев – об инсайде Генича про ЦСКА: «Это не очень хорошо»
Вчера, 16:50
1
Орлов – о Кордобе: «Очередной дельфин»
Вчера, 16:28
26
Моссаковский отреагировал на слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 15:40
9
Глебов прокомментировал слухи о проблемах экс-игроков «Ростова» в «Динамо» после ухода Карпина
Вчера, 15:22
1
Акинфеева призвали завершить карьеру: «Для чего он тянет резину?»
Вчера, 15:05
9
ФотоСимволическая сборная 27-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 14:56
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 