Тимощук сделал заявление о судействе в РПЛ

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о работе арбитров в российской Премьер-лиге.

«Мы видим, как в РПЛ складываются результаты. У того же «Краснодара», который идeт на первом месте, все игры тяжeлые.

Не будем опять возвращаться к судейским моментам, но все прекрасно видят, что и как происходит и как трактуются эпизоды. В этом уже все давно запутались и никто не может разобраться.

Видно, насколько тяжело давалась игра «Краснодару» против «Динамо Мх», потому что каждый в конце сезона решает разные задачи: кто-то бьeтся за чемпионство, кто-то бьeтся за выживание, за переходные матчи. Поэтому никто просто так сейчас матч не отдаeт», – заявил Тимощук.