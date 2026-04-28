Тимощук сделал заявление о судействе в РПЛ

Сегодня, 19:39
1

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о работе арбитров в российской Премьер-лиге.

«Мы видим, как в РПЛ складываются результаты. У того же «Краснодара», который идeт на первом месте, все игры тяжeлые.

Не будем опять возвращаться к судейским моментам, но все прекрасно видят, что и как происходит и как трактуются эпизоды. В этом уже все давно запутались и никто не может разобраться.

Видно, насколько тяжело давалась игра «Краснодару» против «Динамо Мх», потому что каждый в конце сезона решает разные задачи: кто-то бьeтся за чемпионство, кто-то бьeтся за выживание, за переходные матчи. Поэтому никто просто так сейчас матч не отдаeт», – заявил Тимощук.

  • «Зенит» идет на втором месте в таблице РПЛ, отставая на 1 очко от лидирующего «Краснодара».
  • Петербуржцы набрали 59 очков в 27 турах чемпионата.
  • Им осталось сыграть с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (1)
1777394829
Это мерзкое злодейство проходили мы не раз : мы забили на судейство, а оно, в ответ-на нас!
