Петржела высказался о возможном провале Семака

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о результатах команды.
«В футбол может играть любой. В него играют футболисты, а не деньги. Для «Зенита» не будет какой-то катастрофой, если они вдруг снова финишируют с серебром, но с таким бюджетом «Зенит» не может становиться вторым.
Будет ли второе место означать конец эры Семака в Петербурге? Тренировать самый богатый клуб России не так уж сложно. Думаю, второе место второй год подряд для него будет провалом», – сказал Петржела.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 59 очками после 27 туров. Отставание от «Краснодара» составляет 1 очко.
- Сергей Семак работает главным тренером петербуржцев с 29 мая 2018 года.
Источник: Legalbet