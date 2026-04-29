Петржела высказался о возможном провале Семака

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о результатах команды.

«В футбол может играть любой. В него играют футболисты, а не деньги. Для «Зенита» не будет какой-то катастрофой, если они вдруг снова финишируют с серебром, но с таким бюджетом «Зенит» не может становиться вторым.

Будет ли второе место означать конец эры Семака в Петербурге? Тренировать самый богатый клуб России не так уж сложно. Думаю, второе место второй год подряд для него будет провалом», – сказал Петржела.