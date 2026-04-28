Карпин назвал единственную команду РПЛ, удивившую его в этом сезоне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, результаты какой команды РПЛ в сезоне-2025/26 вызвали у него удивление.
«С точки зрения результата, никто не ожидал, что «Балтика» будет в пятерке лучших команд таблицы. Все остальное – кто-то хуже, кто-то лучше – удивления не вызывает», – заявил Карпин.
- После 27 туров «Балтика» идет в РПЛ пятой с 46 очками.
- Калининградцам осталось сыграть с «Рубином», «Локомотивом» и «Динамо».
- Сейчас у них серия из 5 матчей без побед – 1 поражение и 4 ничьи.
