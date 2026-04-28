В «Пари НН» отреагировали на слухи о сумме компенсации за увольнение Шпилевского

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев ответил на вопрос о неустойке для экс-тренера команды Алексея Шпилевского.
– СМИ и телеграм-каналы сообщают о сумме компенсации Шпилевскому в размере 20 миллионов рублей. Соответствует ли действительности эта информация?
– Нам удалось значительно снизить сумму отступных при разрыве контрактов. Это условия, которые в сложившихся обстоятельствах устраивают клуб.
У нас получился цивилизованный диалог с тренерским штабом. Хорошо, что Шпилевский пошeл на уступки при прекращении контракта.
Довольны, что так произошло – у сторон нет претензий друг к другу.
- «Пари НН» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, имея 22 очка в 27 турах.
- Шпилевского должен сменить Вадим Гаранин.
Источник: «Чемпионат»