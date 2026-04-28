В «Пари НН» отреагировали на слухи о сумме компенсации за увольнение Шпилевского

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев ответил на вопрос о неустойке для экс-тренера команды Алексея Шпилевского.

– СМИ и телеграм-каналы сообщают о сумме компенсации Шпилевскому в размере 20 миллионов рублей. Соответствует ли действительности эта информация?

– Нам удалось значительно снизить сумму отступных при разрыве контрактов. Это условия, которые в сложившихся обстоятельствах устраивают клуб.

У нас получился цивилизованный диалог с тренерским штабом. Хорошо, что Шпилевский пошeл на уступки при прекращении контракта.

Довольны, что так произошло – у сторон нет претензий друг к другу.