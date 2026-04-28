Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Унижение нашего футбола»: Мостовой возмущен тренерским назначением в РПЛ

«Унижение нашего футбола»: Мостовой возмущен тренерским назначением в РПЛ

Сегодня, 19:26
9

Александр Мостовой раскритиковал решение «Пари НН» назначить Вадима Гаранина на пост главного тренера.

«В этом весь наш чемпионат, который отличается подобными назначениями. Ой, кошмар. Это унижение нашего футбола.

Я уже много лет об этом говорю, но ничего с этим, к сожалению, не поделаешь», – сказал Мостовой.

  • Гаранин возглавил «Пари НН» вместо уволенного Алексея Шпилевского.
  • Ради нижегородского клуба он покинул Lit Energy из Медиалиги.
  • «Пари НН» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, имея 22 очка в 27 турах.
  • Сам Мостовой тоже был готов сменить Шпилевского.

Еще по теме:
Мостовой заранее знал о тренерской отставке в РПЛ: «Я еще полгода назад сказал» 2
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче» 6
Мостовой готов рассмотреть предложение от «Пари НН» 9
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Гаранин Вадим Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1777394072
Так клуб не топ, смысл возмущаться? Такое чувство, что Шепеля в Реал назначили! Или....Царь ноет, что его никуда не берут?) Какая же мерзкая личность.
Ответить
Интерес
1777394330
Когда чемпионат великой страны зависел(и носил имя)от взноса шарашки с рынка ,именуемой букмекерской компанией, ты не протестовал.Когда клуб не из последнего города России стал носить имя этой шараги, ты молчал.Простой "нефутбольный человек" , в моём лице, сразу сказал :капец нижегородскому футболу на высшем уровне.А много вы протестовали и критиковали попытки возвести комедийный "медийный футбол"из разряда "дворового футбола" во что-то самоценное? Так и не чирикайте-это логическое продолжение процесса.
Ответить
subbotaspartak
1777394809
Гаранин гарантирует НН первую лигу, остальное по фигу...
Ответить
Император 1
1777395286
Да возьмите уже его куда-нибудь!
Ответить
FFR
1777397388
С Гаранином или без, сейчас у НН дорога одна, в пердив.
Ответить
k611
1777398577
Сам Мостовой не идёт тренировать потому что с его манией величия, он просто не перенесёт какую либо критику в свой адрес. Вот других поливать грязью он может, а сам полит быть ею не хочет...
Ответить
FCSpartakM
1777398890
Ну во-первых, Пари будет уже в ФНЛ, а во-вторых -после продавца обуви в статусе и.о. Динамо уже давно пробило дно
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 