«Унижение нашего футбола»: Мостовой возмущен тренерским назначением в РПЛ

Александр Мостовой раскритиковал решение «Пари НН» назначить Вадима Гаранина на пост главного тренера.
«В этом весь наш чемпионат, который отличается подобными назначениями. Ой, кошмар. Это унижение нашего футбола.
Я уже много лет об этом говорю, но ничего с этим, к сожалению, не поделаешь», – сказал Мостовой.
- Гаранин возглавил «Пари НН» вместо уволенного Алексея Шпилевского.
- Ради нижегородского клуба он покинул Lit Energy из Медиалиги.
- «Пари НН» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, имея 22 очка в 27 турах.
- Сам Мостовой тоже был готов сменить Шпилевского.
Источник: «Советский спорт»