Мостовой готов рассмотреть предложение от «Пари НН»

Александр Мостовой заявил, что готов стать главным тренером «Пари НН».

«Я бы рассмотрел предложение «Пари НН». Но оказывается ведь, что я не могу быть главным тренером. У нас людям, которые забили голов больше, чем людей на стадионе бывает, нужно лицензии получать. А те, кто по мячу не знают как ударить, рассказывают о футболе. Парадокс.

Но я-то спокоен, 15 лет в Европе отыграл – все знаю», – сказал Мостовой.