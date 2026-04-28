Мостовой готов рассмотреть предложение от «Пари НН»

Александр Мостовой заявил, что готов стать главным тренером «Пари НН».
«Я бы рассмотрел предложение «Пари НН». Но оказывается ведь, что я не могу быть главным тренером. У нас людям, которые забили голов больше, чем людей на стадионе бывает, нужно лицензии получать. А те, кто по мячу не знают как ударить, рассказывают о футболе. Парадокс.
Но я-то спокоен, 15 лет в Европе отыграл – все знаю», – сказал Мостовой.
- «Пари НН» сегодня объявил об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера.
- В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
- Новым главным тренером «Пари НН» станет Вадим Гаранин.
Источник: «Спорт-Экспресс»