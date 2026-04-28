Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой готов рассмотреть предложение от «Пари НН»

Сегодня, 13:54
6

Александр Мостовой заявил, что готов стать главным тренером «Пари НН».

«Я бы рассмотрел предложение «Пари НН». Но оказывается ведь, что я не могу быть главным тренером. У нас людям, которые забили голов больше, чем людей на стадионе бывает, нужно лицензии получать. А те, кто по мячу не знают как ударить, рассказывают о футболе. Парадокс.

Но я-то спокоен, 15 лет в Европе отыграл – все знаю», – сказал Мостовой.

  • «Пари НН» сегодня объявил об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера.
  • В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
  • Новым главным тренером «Пари НН» станет Вадим Гаранин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Пари НН Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1777373962
Сашка чем то Мюнхгаузена напоминает
Ответить
boris63
1777374554
Так получи лицензию, Санька, да работай на благо футбола.
Ответить
порт
1777375227
Опять я я я, а дальше тупик.
Ответить
bset
1777376017
Я ждал комментария в духе "Я возглавлю Нижний, но если они вылетят в ФНЛ, то я пошел"
Ответить
slavа0508
1777377325
Саня да не нужен ты уже не кому в качестве тренера . время ушло сиди дальше обсуждай кто футбольный человек а кто так себе ...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 