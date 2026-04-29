Аршавин назвал изменения в игре «Спартака» при Карседо

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карседо.

«Он работает без шума и пыли – это его отличает от Станковича. Зобнин прибавил, иначе раскрылся. Карседо добавил спокойствия, урегулированности, структуры и расставил всех по местам, например, нашел применение Литвинову.

Этот «Спартак» мне напоминает команду Слишковича. Живенько команда смотрится. Их результаты весной выглядят заслуженно», – сказал Аршавин.