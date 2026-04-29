Аршавин назвал изменения в игре «Спартака» при Карседо

Сегодня, 10:42

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карседо.

«Он работает без шума и пыли – это его отличает от Станковича. Зобнин прибавил, иначе раскрылся. Карседо добавил спокойствия, урегулированности, структуры и расставил всех по местам, например, нашел применение Литвинову.

Этот «Спартак» мне напоминает команду Слишковича. Живенько команда смотрится. Их результаты весной выглядят заслуженно», – сказал Аршавин.

  • Карседо возглавляет «Спартак» с 5 января.
  • Под его руководством красно-белые одержали 7 побед при 2 ничьих и 3 поражениях.

Еще по теме:
Аршавин назвал единственный матч, где «Краснодар» еще может потерять очки 5
Аршавин сравнил «Краснодар» и «Зенит» по числу чемпионских матчей в этом сезоне 1
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ахматом» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Карседо Хуан Карлос
Главные новости
Экс-тренер вратарей «Спартака» ответил критикам Максименко
11:58
1
Основной защитник «Локомотива» определился с будущим в клубе
11:28
2
Стала известна оценка Сафонова от L’Equipe за игру с «Баварией»
11:19
Фото«Спартаку» и «Зениту» предложили форварда сборной Аргентины
11:08
2
Аршавин назвал изменения в игре «Спартака» при Карседо
10:42
ФотоАрмения и Грузия примут молодежный чемпионат мира
10:19
3
Дембеле объяснил, что случилось с «ПСЖ» при счете 5:2 в матче с «Баварией»
10:02
1
Канчельскис посмеялся над игрой «Спартака»
09:49
11
Защитник «Баварии» заявил о спорных решениях судьи в матче с «ПСЖ»
09:33
2
Аршавин назвал единственный матч, где «Краснодар» еще может потерять очки
09:26
7
Все новости
Все новости
Иностранный клуб вновь заинтересовался опорником «Динамо»
12:13
Гришин назвал российского голкипера, который играет лучше Сафонова
11:46
Аршавин назвал клуб РПЛ, который вылетит в Первую лигу
11:37
Канчельскис посмеялся над игрой «Спартака»
09:49
11
Аршавин назвал единственный матч, где «Краснодар» еще может потерять очки
09:26
7
В «Пари НН» отреагировали на слухи о сумме компенсации за увольнение Шпилевского
Вчера, 22:30
Карпин оценил готовность Кисляка к трансферу в европейский клуб
Вчера, 22:05
Булыкин назвал лучшего футболиста, против которого он играл
Вчера, 21:46
Орлов дал прогноз на будущее Сперцяна
Вчера, 21:18
2
Карпин назвал единственную команду РПЛ, удивившую его в этом сезоне
Вчера, 20:58
5
«Зенит» готов заплатить 30 миллионов за бразильца
Вчера, 20:42
13
Пономарев спрогнозировал, кто станет бронзовым призером РПЛ
Вчера, 20:34
6
ЭСК РФС рассмотрит спорные моменты в матчах «Краснодара», «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:21
Карпин рассказал о двух проблемах после переезда в Испанию
Вчера, 20:03
Тимощук сделал заявление о судействе в РПЛ
Вчера, 19:39
1
«Унижение нашего футбола»: Мостовой возмущен тренерским назначением в РПЛ
Вчера, 19:26
16
Экс-вице-президента РФС приговорили к 8 годам тюремного заключения
Вчера, 18:58
23
В Бразилии раскрыли, какие клубы поспорят с «Зенитом» за Данило
Вчера, 18:43
2
Шпилевский совершил мужской поступок после увольнения из «Пари НН»
Вчера, 18:22
2
Канчельскис раскритиковал Челестини: «Просто издевательство над футболом»
Вчера, 18:12
8
Орлов дал совет «Зениту» по трансферам
Вчера, 17:58
10
Мостовой заранее знал о тренерской отставке в РПЛ: «Я еще полгода назад сказал»
Вчера, 17:47
5
«Мощный механизм саморазрушения»: друг Уткина рассказал о болезни Василия
Вчера, 17:13
Пономарев – об инсайде Генича про ЦСКА: «Это не очень хорошо»
Вчера, 16:50
1
Орлов – о Кордобе: «Очередной дельфин»
Вчера, 16:28
26
Моссаковский отреагировал на слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 15:40
9
Глебов прокомментировал слухи о проблемах экс-игроков «Ростова» в «Динамо» после ухода Карпина
Вчера, 15:22
1
Акинфеева призвали завершить карьеру: «Для чего он тянет резину?»
Вчера, 15:05
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
