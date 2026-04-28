  • Канчельскис раскритиковал Челестини: «Просто издевательство над футболом»

Канчельскис раскритиковал Челестини: «Просто издевательство над футболом»

Сегодня, 18:12
1

Андрей Канчельскис связал проблемы ЦСКА с приглашением в тренерский штаб жены Фабио Челестини.

– Что, на ваш взгляд, случилось с ЦСКА этой весной? За счет чего ситуация и положение команды может так развернуться на 180 градусов?

– На самом деле из-за многого это может произойти. Я думаю, что у ЦСКА, наверное, плохая атмосфера в раздевалке.

Ну и я не знаю, кем работает супруга Челестини в штабе. Я так понимаю, что она занимается чем-то, связанным с аналитикой. Вы еще пригласите бабушку, дедушку, свата и брата.

Это что такое? Издевательство. Просто издевательство над футболом. Она же не играла в футбол. Раз человек работает в клубе, в штабе, значит, должно же быть какое-то понимание.

Могу привести пример, когда я играл за «Рейнджерс». Тренером у нас был Дик Адвокат. И он в команде сделал голландскую колонию.

По игрокам у нас команда была гораздо лучше, чем у «Селтика». У нас играл де Бур, ван Бронкхорст, Поррини, Аморузо, я, плюс игроки сборной Шотландии. По именам команда была очень хороша.

А вот атмосферы не было! Была не команда, а группировки. Отсюда и разногласия. Поэтому мы и заняли второе место. Хотя у «Селтика» из громких имен в составе был только Хенрик Ларссон. Зато у них был коллектив, а у нас – нет.

Вот думаю, что у ЦСКА сейчас то же самое. Коллектива нет – вот они и посыпались. Плюс вот это панибратство. Я все понимаю, но тут человек зачем-то притаскивает свою жену в клуб, которая в футбол не играла и не видела его, наверное, никогда в жизни. Все это и порождает такие результаты.

Российскому тренеру не позволили бы никогда столько своих людей привести в клуб. Хотя я вообще не понимаю, кто такой Челестини. Но это наши руководители, не всегда понятно, какие решения они принимают.

Я бы мог понять, если бы они пригласили Анчелотти, и он с собой привел бы сына. Но посмотрите, они с сыном в «Реале» выигрывали все подряд, результат был. И он затмевает все сопутствующее. Люди тоже в Испании могли задавать вопросы про сына в штабе, но результат перекрывает все. Есть первое место – что еще нужно?

А у ЦСКА нашла коса на камень, нет атмосферы в раздевалке, поэтому и посыпались.

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 12 матчах при 3 ничьих и 5 поражениях.
  • Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».

Еще по теме:
«Станут дороже золота»: Канчельскис спрогнозировал подорожание российских футболистов 3
Канчельскис – о Тюкавине: «Он может пересидеть в «Динамо» – пора уже уезжать»
Канчельскис сделал жесткое заявление о ситуации во Второй лиге 3
ЦСКА Канчельскис Андрей Челестини Фабио
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1777390279
Ты лучше за своей командой следи
Ответить
Главные новости
Канчельскис раскритиковал Челестини: «Просто издевательство над футболом»
18:12
1
Орлов дал совет «Зениту» по трансферам
17:58
1
Мостовой заранее знал о тренерской отставке в РПЛ: «Я еще полгода назад сказал»
17:47
2
Прогноз Макрона на матч «ПСЖ» – «Бавария»
17:24
3
Уволенный из «Крыльев» Адиев возглавил команду-участницу Лиги чемпионов
16:41
2
Орлов – о Кордобе: «Очередной дельфин»
16:28
21
Перес выбрал нового тренера для «Реала» – его выкупят за 3 миллиона
16:20
4
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче»
15:49
6
Моссаковский отреагировал на слежку за комментаторами «Матч ТВ»
15:40
8
ВидеоКарвахаль высмеял партнера по «Реалу» во время матча
15:34
Все новости
Все новости
Шпилевский совершил мужской поступок после увольнения из «Пари НН»
18:22
«Мощный механизм саморазрушения»: друг Уткина рассказал о болезни Василия
17:13
Пономарев – об инсайде Генича про ЦСКА: «Это не очень хорошо»
16:50
1
Орлов – о Кордобе: «Очередной дельфин»
16:28
20
Моссаковский отреагировал на слежку за комментаторами «Матч ТВ»
15:40
8
Глебов прокомментировал слухи о проблемах экс-игроков «Ростова» в «Динамо» после ухода Карпина
15:22
Акинфеева призвали завершить карьеру: «Для чего он тянет резину?»
15:05
9
ФотоСимволическая сборная 27-го тура РПЛ по версии Радимова
14:56
2
Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!»
14:48
10
В РФС встали на защиту Карпина
14:28
1
«Крылья Советов» утвердили главного тренера
14:19
Мостовой готов рассмотреть предложение от «Пари НН»
13:54
9
«Зенит» вел переговоры о подписании Погба
13:48
10
Заявление Шпилевского после увольнения из «Пари НН»
13:31
1
Стало известно, хочет ли Тедеско вернуться в Россию
13:19
1
Фото«Пари НН» объявил об уходе Шпилевского
13:05
4
Семин оценил работу Карседо в «Спартаке»: «Команда играет очень интересно»
12:52
3
Промес хочет вернуться в «Спартак» и закончить карьеру
12:46
13
Мостовой прокомментировал увольнение Шпилевского, сравнив его с Абаскалем
12:30
4
«Спартак» хочет подписать россиянина из Турции
12:24
13
Агент Глебова подтвердил переговоры с «Интером»
12:16
4
Губерниев определил главную проблему ЦСКА
11:50
12
Кордоба дерзко высказался в адрес «Спартака»
11:37
16
«Матч ТВ» покажет две игры 28-го тура РПЛ
11:32
4
Определена самая волевая команда РПЛ
11:25
2
Сперцян ответил, в чем «Краснодар» превосходит «Зенит»
11:24
12
Агент Влашича допустил возвращение игрока в ЦСКА
11:21
1
Будущий главный тренер «Пари НН» покинул свой клуб
11:14
1
Все новости
