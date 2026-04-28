Канчельскис раскритиковал Челестини: «Просто издевательство над футболом»

Андрей Канчельскис связал проблемы ЦСКА с приглашением в тренерский штаб жены Фабио Челестини.

– Что, на ваш взгляд, случилось с ЦСКА этой весной? За счет чего ситуация и положение команды может так развернуться на 180 градусов?

– На самом деле из-за многого это может произойти. Я думаю, что у ЦСКА, наверное, плохая атмосфера в раздевалке.

Ну и я не знаю, кем работает супруга Челестини в штабе. Я так понимаю, что она занимается чем-то, связанным с аналитикой. Вы еще пригласите бабушку, дедушку, свата и брата.

Это что такое? Издевательство. Просто издевательство над футболом. Она же не играла в футбол. Раз человек работает в клубе, в штабе, значит, должно же быть какое-то понимание.

Могу привести пример, когда я играл за «Рейнджерс». Тренером у нас был Дик Адвокат. И он в команде сделал голландскую колонию.

По игрокам у нас команда была гораздо лучше, чем у «Селтика». У нас играл де Бур, ван Бронкхорст, Поррини, Аморузо, я, плюс игроки сборной Шотландии. По именам команда была очень хороша.

А вот атмосферы не было! Была не команда, а группировки. Отсюда и разногласия. Поэтому мы и заняли второе место. Хотя у «Селтика» из громких имен в составе был только Хенрик Ларссон. Зато у них был коллектив, а у нас – нет.

Вот думаю, что у ЦСКА сейчас то же самое. Коллектива нет – вот они и посыпались. Плюс вот это панибратство. Я все понимаю, но тут человек зачем-то притаскивает свою жену в клуб, которая в футбол не играла и не видела его, наверное, никогда в жизни. Все это и порождает такие результаты.

Российскому тренеру не позволили бы никогда столько своих людей привести в клуб. Хотя я вообще не понимаю, кто такой Челестини. Но это наши руководители, не всегда понятно, какие решения они принимают.

Я бы мог понять, если бы они пригласили Анчелотти, и он с собой привел бы сына. Но посмотрите, они с сыном в «Реале» выигрывали все подряд, результат был. И он затмевает все сопутствующее. Люди тоже в Испании могли задавать вопросы про сына в штабе, но результат перекрывает все. Есть первое место – что еще нужно?

А у ЦСКА нашла коса на камень, нет атмосферы в раздевалке, поэтому и посыпались.