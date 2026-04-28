  • Мостовой прокомментировал увольнение Шпилевского, сравнив его с Абаскалем

Мостовой прокомментировал увольнение Шпилевского, сравнив его с Абаскалем

Сегодня, 12:30
2

Александр Мостовой отреагировал на увольнение Алексея Шпишевского с поста главного тренера «Пари НН».

«Его работу оценю как «никак». Как они додумываются таких приглашать? Кто их пропихивает и проталкивает? Я открытый, честный человек – не боюсь говорить правду.

Говоря о Шпилевском, я всегда задавался вопросом: кто это? Вот он как Абаскаль. Когда тот появился, я сразу сказал: «вы унижаете футбол и всех футбольных людей!». Шпилевский заявился сразу с лозунгами, начал кричать. В футбол все лезут, потому что там заработать можно», – сказал Мостовой.

  • Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года.
  • В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
  • Нижегородская команда уволила специалиста после поражения от «Спартака».
  • Шпилевский получит 20 миллионов рублей за разрыв контракта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Пари НН Шпилевский Алексей Мостовой Александр
Комментарии (2)
Император 1
1777368740
То что Шпилевский дно самомненное это правда
Ответить
BRO_football
1777369451
Шпилевский всё равно гений. Быть хреновым тренером, но при этом выбить из руководство клуба жирный контракт, это надо постараться.
Ответить
