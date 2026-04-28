Мостовой прокомментировал увольнение Шпилевского, сравнив его с Абаскалем

Александр Мостовой отреагировал на увольнение Алексея Шпишевского с поста главного тренера «Пари НН».

«Его работу оценю как «никак». Как они додумываются таких приглашать? Кто их пропихивает и проталкивает? Я открытый, честный человек – не боюсь говорить правду.

Говоря о Шпилевском, я всегда задавался вопросом: кто это? Вот он как Абаскаль. Когда тот появился, я сразу сказал: «вы унижаете футбол и всех футбольных людей!». Шпилевский заявился сразу с лозунгами, начал кричать. В футбол все лезут, потому что там заработать можно», – сказал Мостовой.