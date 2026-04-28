«Пари НН» объявил об уходе Шпилевского

«Пари НН» официально объявил об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера команды.

«Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом – очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию.

Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи – сохранить место в РПЛ. Хочется поблагодарить Алексея Шпилевского и его помощников за вклад в развитие «Пари НН». От лица клуба желаю специалистам успехов в дальнейшей карьере!

Мы же сосредоточены на концовке сезона. До завершения чемпионата осталось три тура, и в каждой игре мы настроены биться за очки, необходимые для борьбы за место в РПЛ», – сказал генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасeв.