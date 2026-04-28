«Крылья Советов» утвердили главного тренера

Сегодня, 14:19

Сергей Булатов официально стал главным тренером «Крыльев Советов».

Его утвердили в должности. До этого 54-летний специалист был исполняющим обязанности.

Контракт с Булатовым подписан до конца сезона-2025/26.

  • «Крылья» идут на 13-м месте в таблице РПЛ с 26 очками в 27 турах.
  • Булатов 1 апреля сменил уволенного Магомеда Адиева.
  • Под его руководством самарцы выиграли 1 из 6 матчей при 2 ничьих и 3 поражениях.
  • Команда отобрала очки у «Локомотива» и ЦСКА.

Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Булатов Сергей
