Кордоба дерзко высказался в адрес «Спартака»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался на тему возможной дисквалификации перед матчем со «Спартаком».

«Краснодар» победил «Спартак» в 26-м туре РПЛ со счетом 2:1.

Перед игрой сообщалось, что колумбийский нападающий может получить дисквалификацию за свой жест с «Балтикой».

«Это все равно им не поможет. Они могут говорить все что угодно, но им не удастся остановить меня таким образом. Я буду бороться до самого конца. Боятся ли меня? Не знаю, это уже вам решать», – сказал Кордоба.