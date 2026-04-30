Представитель Батракова сообщил о планах скаутов «ПСЖ» по игроку

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил, что скауты «ПСЖ» и других клубов хотят посетить игру с участием хавбека.
«Пока нет информации, когда получится прилететь. Но я думаю, что это станет достоянием республики, информация будет. По крайней мере до нас доходила такая информация, что у них есть желание приехать посмотреть живьем на Алексея. Это не только скауты «ПСЖ», – сказал Кузьмичев.
- 20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта Батракова с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: ТАСС