Представитель Батракова сообщил о планах скаутов «ПСЖ» по игроку

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил, что скауты «ПСЖ» и других клубов хотят посетить игру с участием хавбека.

«Пока нет информации, когда получится прилететь. Но я думаю, что это станет достоянием республики, информация будет. По крайней мере до нас доходила такая информация, что у них есть желание приехать посмотреть живьем на Алексея. Это не только скауты «ПСЖ», – сказал Кузьмичев.