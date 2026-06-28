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Анголец из «Ахмата» получит российский паспорт

Сегодня, 19:37

Нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура скоро станет гражданином России.

«Касинтура получит российский паспорт: 28-летний анголец из «Ахмата» скоро перестанет быть легионером в нашем футболе (не заигран за сборную Анголы).

Процесс оформления правильного гражданства запущен и результаты ожидаются уже в этом году.

История Эгаша – уникальна. В 17 лет он прилетел из Африки в Россию учиться на нефтяника, не мечтая о спортивной карьере. Моментально выучил русский язык и завел друзей, с которыми гонял мяч в зале после пар.

Спустя несколько лет анголец попал в футзальный клуб «Новая Генерация» из Сыктывкара, хотя до этого играл лишь на молодежном уровне в Анголе. Еще через два года – дебютировал за «Уфу» против ЦСКА.

За 5 лет африканец прошел путь от игры с друзьями в зале до РПЛ. Настоящая сказка, которую воплотил в жизнь Шамиль Газизов: разглядел парня в мини-футболе и доверил ему место в команде из главной лиги страны.

Сейчас наш футбол сложно представить без Касинтуры», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • К 28 годам у Касинтуры 8+10 за 64 игры в ФНЛ и 13+11 за 81 матч в РПЛ.
  • Прошлый сезон – лучший в карьере несостоявшегося нефтяника: набрал 9+5 в РПЛ и Fonbet Кубке России, став лучшим бомбардиром грозненцев.
  • Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Ахмат Касинтура Эгаш
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