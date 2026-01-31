Касинтура раскрыл главный совет от Черчесова

Нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура рассказал о работе под руководством Станислава Черчесова.
«Несмотря на то, что это сборы, всегда хочется побеждать. Не скажу, что установки на сборах и в официальных матчах сильно отличаются. У меня хорошо проходит общение с Черчесовым. Много учимся, слушаем советы. Думаю, что это даст команде много пользы.
Главный совет от Черчесова? Всегда бороться, даже в те моменты, когда не самое лучшее физическое состояние», – сказал Касинтура в эфире телеканала «Матч Премьер».
- И Эгаш, и Черчесов в команде с лета.
- «Ахмат» идет в РПЛ 8-м.
- Сезон возобновится 27 февраля.
