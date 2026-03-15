Артига прокомментировал крупную победу «Рубина» над «Локо»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался по итогам домашнего матча 21-го тура чемпионата России по футболу против «Локомотива» (3:0).
– Вышло лучше, чем мы задумывали. Ребята проделали великолепную работу.
– Вам понравилась игра Грипши на позиции нападающего?
– Великолепно он сыграл. Великолепно выполнил свою функцию. Нужно было искать варианты, и мы этот вариант нашли.
- Один из мячей голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, воспитанник «Спартака», пропустил между ног. У «Рубина» забили защитники Игор Вуячич и Егор Тесленко, а также воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов.
- С 44-й минуты «Локомотив» был в меньшинстве после второй желтой карточки Максима Ненахова.
- «Рубин» поднялся на восьмое место. «Локомотив» отстает от первого места на пять очков.
Источник: «Матч ТВ»