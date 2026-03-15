Артига прокомментировал крупную победу «Рубина» над «Локо»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался по итогам домашнего матча 21-го тура чемпионата России по футболу против «Локомотива» (3:0).

– Вышло лучше, чем мы задумывали. Ребята проделали великолепную работу.

– Вам понравилась игра Грипши на позиции нападающего?

– Великолепно он сыграл. Великолепно выполнил свою функцию. Нужно было искать варианты, и мы этот вариант нашли.