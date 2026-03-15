  Артига прокомментировал крупную победу «Рубина» над «Локо»

Артига прокомментировал крупную победу «Рубина» над «Локо»

15 марта, 21:30

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался по итогам домашнего матча 21-го тура чемпионата России по футболу против «Локомотива» (3:0).

– Вышло лучше, чем мы задумывали. Ребята проделали великолепную работу.

– Вам понравилась игра Грипши на позиции нападающего?

– Великолепно он сыграл. Великолепно выполнил свою функцию. Нужно было искать варианты, и мы этот вариант нашли.

  • Один из мячей голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, воспитанник «Спартака», пропустил между ног. У «Рубина» забили защитники Игор Вуячич и Егор Тесленко, а также воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов.
  • С 44-й минуты «Локомотив» был в меньшинстве после второй желтой карточки Максима Ненахова.
  • «Рубин» поднялся на восьмое место. «Локомотив» отстает от первого места на пять очков.

Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
Гурцкая – о «Рубине»: «Они завалятся, «Ахмат» их съест»
Бубнов определил, кто финиширует в РПЛ выше – «Балтика» или «Рубин» 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Артига Франк
Главные новости
В ЦСКА решили, что делать дальше с отстраненным Мойзесом
21:55
ЦСКА жестко наказал не только Мойзеса, но и Рейса: подробности
21:31
1
Основной игрок ЦСКА отстранен из-за конфликта с Челестини
21:17
4
Команда РПЛ может сыграть два матча за два дня
20:59
1
Все пары ближайшего раунда Кубка России
20:52
12
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
20:38
16
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
19:48
5
Россиянин попал в команду недели Лиги чемпионов
19:22
3
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
18:08
8
Все новости
Все новости
Джон Джон откровенно ответил, зачем перешел в «Зенит»
19:59
5
Шишкин выявил клуб РПЛ, у которого черная полоса
18:59
2
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
«Спартак» массово просит блогеров рекламировать клуб
18:26
8
Быстров призвал к отставке одного из сотрудников РФС
17:41
4
В ПСВ оценили информацию об интересе к Угальде
17:24
3
Игрок «Динамо» – о поведении Карпина: «Он сам не разговаривал ни с кем»
17:12
Адовкат Смолова – о драке в кафе: «Федор сожалеет о случившемся и извинился»
16:50
2
Соболева назвали «Роналдо Феномено»
16:25
11
Глушаков сказал, почему не ездит на метро
16:10
3
Игрока «Спартака» отругали за действия в матче с «Зенитом»
15:19
7
Адвокат Смолова отреагировала на обвинения, предъявленные игроку
15:08
5
Апелляционный суд Амстердама принял решение по Промесу
14:59
7
Вингер «Динамо» рассказал о предложениях из Европы
14:11
1
Губерниев призвал назначить в ЦСКА российского тренера
13:49
5
Названы клубы Первой лиги, претендующие на лицензии РПЛ
13:42
2
Глушаков высказался о спартаковском духе
12:35
8
Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит»
11:13
10
Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»
10:59
12
Агент Батракова сказал, каким должен быть зарубежный клуб для игрока
10:53
6
Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука
10:23
9
Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»
09:38
20
В «Спартаке» сказали, считают ли «Зенит» главным врагом
08:28
36
Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»
01:50
9
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
3
Инсайд из раздевалки ЦСКА после 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 20:56
4
Юран оригинально ответил, почему его не зовут в «Спартак»
Вчера, 20:44
6
Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»
Вчера, 20:39
1
Все новости
