Семак прокомментировал заявление «плохого мальчика» Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результативность своего форварда Александра Соболева.

– Как теперь выбирать первого номера в нападении? Соболев – номер один?

– Нет первого номера. Будем отталкиваться от соперника, от состояния игроков.

– Соболев уверен, что он игрок старта.

– Это прекрасно. Кто лучше, тот и будет играть. Он заслуживает места в старте.

– Почувствовали, что он стал «плохим мальчиком»?

– На мне это точно не отразилось.