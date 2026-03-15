Семак прокомментировал заявление «плохого мальчика» Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результативность своего форварда Александра Соболева.
– Как теперь выбирать первого номера в нападении? Соболев – номер один?
– Нет первого номера. Будем отталкиваться от соперника, от состояния игроков.
– Соболев уверен, что он игрок старта.
– Это прекрасно. Кто лучше, тот и будет играть. Он заслуживает места в старте.
– Почувствовали, что он стал «плохим мальчиком»?
– На мне это точно не отразилось.
- Соболев ранее выступал за «Спартак».
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- Впереди у «Зенита» домашний кубковый матч с «Динамо Мх».
