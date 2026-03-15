РПЛ готовит важное изменение в регламент

В регламенте РПЛ вскоре может состояться существенное изменение.

«По моей информации, РПЛ предприняла шаги, чтобы поменять регламент в части исполнения обязанностей удаленного лица.

Вероятно, регламент будет изменен (через исполком РФС), чтобы удаленное лицо (в случае с матчем «Балтика» – ЦСКА – Андрей Талалаев и Фабио Челестини) участвовало в пресс-конференции и во флеш-интервью. Это отличная новость для медиа – в том смысле, что болельщик получит возможность узнать, что на удаленное лицо нашло.

Шаги РПЛ были предприняты до матча в Калининграде. И это хорошо.

Очевидно и то, на мой взгляд, что дисквалификация как метод наказания с целью недопущения крайней ажиотации у тренеров/игроков не работает.

Способ сдерживания не работает. Талалаев сбил атакующий порыв ЦСКА, получив удаление, убрал за собой и тренера ЦСКА – «Балтика» выиграла, завоевала крайне важные очки.

А ЦСКА потерял очки, главного тренера (и эту дисквалификацию, на мой взгляд, надо оспаривать – а на КДК у ЦСКА, как показала история с Кордобой, у юристов «армейцев» все неплохо получается)» – написал инсайдер Сергей Егоров.