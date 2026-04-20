Волк разъяснил, как ему удалось отразить пенальти от Соболева

Давид Волк, голкипер «Динамо Мх», высказался об отбитом пенальти от Александра Соболева в 25-м туре РПЛ против «Зенита» (0:1).

– В одном из эпизодов мяч попал вам в голову, после чего вам какое‑то время оказывали помощь.

– Было достаточно неприятно. Вроде прыгаю за мячом, понимаю, что не достаю, но, как мне кажется, мяч не залетает в ворота. Он действительно попадает в штангу, а потом вижу, как прилетает мне в лицо. Не скажу, что меня в итоге как‑то пошатнуло или я потерялся. Просто чисто физическая боль. Ну и глаз тяжеловато было открыть в первые секунды – ушиб образовался. Но сейчас все нормально.

– Вы продолжили играть, а во втором тайме взяли пенальти. Действовали по удару?

– Скорее, предполагал, куда Саша Соболев пробьет. Видел статистику его ударов и решил для себя, что он туда пробьет – так и получилось. Ничего особенного.