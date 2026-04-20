Волк разъяснил, как ему удалось отразить пенальти от Соболева

Давид Волк, голкипер «Динамо Мх», высказался об отбитом пенальти от Александра Соболева в 25-м туре РПЛ против «Зенита» (0:1).
– В одном из эпизодов мяч попал вам в голову, после чего вам какое‑то время оказывали помощь.
– Было достаточно неприятно. Вроде прыгаю за мячом, понимаю, что не достаю, но, как мне кажется, мяч не залетает в ворота. Он действительно попадает в штангу, а потом вижу, как прилетает мне в лицо. Не скажу, что меня в итоге как‑то пошатнуло или я потерялся. Просто чисто физическая боль. Ну и глаз тяжеловато было открыть в первые секунды – ушиб образовался. Но сейчас все нормально.
– Вы продолжили играть, а во втором тайме взяли пенальти. Действовали по удару?
– Скорее, предполагал, куда Саша Соболев пробьет. Видел статистику его ударов и решил для себя, что он туда пробьет – так и получилось. Ничего особенного.
- 29-летний Соболев в 2026 году провел за «Зенит» 10 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- В этих играх петербуржцы одержали 7 побед при 1 поражении и 2 ничьих, в том числе с 1 проигрышем по пенальти.
- Соболев пришел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака». За игрока заплатили 10 миллионов евро. Зенитовский вираж сразу выступил против Александра.
- «Зенит» идет в РПЛ первым.
- Команда проводит 100-й сезон, претендуя на чемпионство.