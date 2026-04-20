В «Ахмате» разобрались, почему уступили «Спартаку»

Мехди Заре, защитник «Ахмата», прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в РПЛ.

Грозненская команда уступила в гостевом матче 25-го тура чемпионата России.

«Подобрать слова после такого матча сложно. Мы были настроены на максимальный результат, но растратили свои шансы в начале матча и поплатились за это.

Я думаю, нам сейчас некогда опускать голову. Впереди пять финалов, в которых мы должны показать достойный результат по итогам сезона. Жаль, что в этой встрече все так получилось», – сказал Заре.