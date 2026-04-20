Соболев прокомментировал свою оплошность в матче с «Динамо Мх»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).
Соболев не реализовал пенальти во втором тайме.
– Махачкалинцев выручил вратарь Давид Волк?
– Я сам пробил не очень хорошо. Но и вратарю надо отдать должное, действительно выручил команду. Хорошо, что мы забили с игры, пусть это и был автогол. Мы в этот день заслуживали победу.
– Подстегнул ли незабитый пенальти команду на концовку?
– Мы просто понимали – терять уже нечего, надо забивать. Когда не реализовал пенальти, посмотрел на табло и подумал, что это по‑прежнему шесть финалов и один из них еще продолжается. И другого варианта, кроме как побеждать, нет. Из‑за этого все еще больше завелись.
- 29-летний Соболев в 2026 году провел за «Зенит» 10 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- В этих играх петербуржцы одержали 7 побед при 1 поражении и 2 ничьих, в том числе с 1 проигрышем по пенальти.
- Соболев пришел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака». За игрока заплатили 10 миллионов евро. Зенитовский вираж сразу выступил против Александра.
- «Зенит» идет в РПЛ первым.
- Команда проводит 100-й сезон, претендуя на чемпионство.
Источник: «Матч ТВ»