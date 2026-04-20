Соболев прокомментировал свою оплошность в матче с «Динамо Мх»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

Соболев не реализовал пенальти во втором тайме.

– Махачкалинцев выручил вратарь Давид Волк?

– Я сам пробил не очень хорошо. Но и вратарю надо отдать должное, действительно выручил команду. Хорошо, что мы забили с игры, пусть это и был автогол. Мы в этот день заслуживали победу.

– Подстегнул ли незабитый пенальти команду на концовку?

– Мы просто понимали – терять уже нечего, надо забивать. Когда не реализовал пенальти, посмотрел на табло и подумал, что это по‑прежнему шесть финалов и один из них еще продолжается. И другого варианта, кроме как побеждать, нет. Из‑за этого все еще больше завелись.