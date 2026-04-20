  • «Локомотив» отреагировал на вечеринку игрока с алкоголем и кальяном

«Локомотив» отреагировал на вечеринку игрока с алкоголем и кальяном

Вчера, 17:21
7

В «Локомотиве» высказались по ситуации с Максимом Ненаховым.

  • Сегодня были опубликованы фотографии 27-летнего россиянина с вечера выпускников.
  • Защитник был замечен с алкоголем и кальяном.
  • Это произошло в день матча «Локомотива» с «Оренбургом», который Ненахов пропустил из-за травмы.

«Максим Ненахов имеет право в свое свободное время прийти на встречу с одноклассниками. При этом в чем-то, порочащим образ футболиста «Локомотива», он замечен не был.

Клуб не сомневается в профессиональных качествах Максима», – сообщила пресс-служба «Локо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ненахов Максим
Комментарии (7)
АЛЕКС 58
1776695062
Обломались папарацци
Ответить
Красногвардейчик
1776695231
Конечно...неужели руководство Локомотива признало бы это...вот если бы это было официально зарегестрированно, тогда да...плились бы гневные осуждения, а так...обыкновенное лицемерие
Ответить
acor94
1776695942
А че еше во время травмы то делать?
Ответить
BRO_football
1776697719
Травма не позволяет играть футбол, но позволяет бухать и курить кальян. А точно матч из-за травмы был пропущен?
Ответить
алдан2014
1776698415
Все верно. А тот кто выкладывал эти фото,чего добиться хотел?
Ответить
subbotaspartak
1776699700
Восстановление после травмы по рецепту врачей с алкоголем и кальяном.Ок.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
