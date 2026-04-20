«Локомотив» отреагировал на вечеринку игрока с алкоголем и кальяном

В «Локомотиве» высказались по ситуации с Максимом Ненаховым.

Сегодня были опубликованы фотографии 27-летнего россиянина с вечера выпускников.

Защитник был замечен с алкоголем и кальяном.

Это произошло в день матча «Локомотива» с «Оренбургом», который Ненахов пропустил из-за травмы.

«Максим Ненахов имеет право в свое свободное время прийти на встречу с одноклассниками. При этом в чем-то, порочащим образ футболиста «Локомотива», он замечен не был.

Клуб не сомневается в профессиональных качествах Максима», – сообщила пресс-служба «Локо».