Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» ответил на шутки «Локомотива»: «ФК «Псков» уже укомплектован»

«Зенит» ответил на шутки «Локомотива»: «ФК «Псков» уже укомплектован»

Вчера, 12:44
15

«Зенит» показал видеоанонс гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».

В своем ролике клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» – немой документальный короткометражный фильм 1896 года, один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.

«Прибытие поезда на Ленинградский вокзал. Мистер, что за колымага, мы что, в 1896 году? Нет, просто этот поезд еще не попал под медийную реновацию «Локо», – говорится в видео.

Пассажиров поезда будит будильник – отсылка к будильнику Wendel из ролика «Локомотива».

Далее обыгрывается слух об интересе «ПСЖ» к полузащитнику москвичей Алексею Батракову. Проводник поезда заходит в купе к игроку москвичей и говорит: «Алексей, какая встреча! Вы все-таки нашли команду на букву «П»?» – «К сожалению, ФК «Псков» уже укомплектован».

Также пресс-служба петербуржцев обыграла новость о том, что защитник «Локомотива» Максим Ненахова был замечен на вечеринке в ресторане с алкоголем и кальяном в день матча с «Оренбургом».

«Согласно билету, с вами был господин Ненахов, где же он?» – «В вагоне-ресторане. Я схожу за ним».

Ролик заканчивается, когда пассажиры сходят с поезда и спрашивают: «Мы что, снова играем с московским топ-клубом»? – «Нет, с другим».

  • Ранее «Локомотив» подшутил над «Зенитом» – по поводу пенальти против «Динамо Мх» рассказали в «Криминальных новостях», а «для любителей отдыха» предложили будильник Wendel.
  • Команды сыграют сегодня на «РЖД Арене», начало в 19:45 мск.

Еще по теме:
Орлов дал прогноз на матчи «Локомотив» – «Зенит» и «Спартак» – «Краснодар» 8
Бубнов выбрал желаемый результат в матче «Локомотив» – «Зенит» 7
Мостовой назвал фаворита в матче «Локомотив» – «Зенит» 1
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Ненахов Максим Батраков Алексей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lenin26
1776852480
Очень интересно,но не хрена не понятно)Батраков зачёт!)))
Ответить
Интерес
1776852514
Будем с нетерпением ждать, кто кого "перешутит" на поле!Эх,жаль, что нельзя обоим поражение засчитать!
Ответить
Паровозов
1776852783
Тяжело будет сегодня против зпрфа, настрой будет запредельный, в каждой линии на бумаге дураны сильнее.
Ответить
ZAITZEFF2011
1776853572
Команды РПЛ от внятной игры перешли уже давно на взаимные подъ ****.
Ответить
...уефан
1776853819
...голимое гонево!...
Ответить
Snek
1776857506
У Локо смешно было, а это чушь какая-то
Ответить
Shtthfckup
1776864755
Это даже не остроумно, для кого эти ролики? Зачем на это тратить ресурс в принципе?
Ответить
Hector вернулся
1776869666
Ничего тупее не смотрел. Зпрф
Ответить
val69
1776874421
Очень самоуверенно, однако... Походу, результат уже вписан в завтрашнюю таблицу...
Ответить
Artemka444
1776885120
Чего с лентой у вас?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 