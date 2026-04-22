«Зенит» ответил на шутки «Локомотива»: «ФК «Псков» уже укомплектован»

«Зенит» показал видеоанонс гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».

В своем ролике клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» – немой документальный короткометражный фильм 1896 года, один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.

«Прибытие поезда на Ленинградский вокзал. Мистер, что за колымага, мы что, в 1896 году? Нет, просто этот поезд еще не попал под медийную реновацию «Локо», – говорится в видео.

Пассажиров поезда будит будильник – отсылка к будильнику Wendel из ролика «Локомотива».

Далее обыгрывается слух об интересе «ПСЖ» к полузащитнику москвичей Алексею Батракову. Проводник поезда заходит в купе к игроку москвичей и говорит: «Алексей, какая встреча! Вы все-таки нашли команду на букву «П»?» – «К сожалению, ФК «Псков» уже укомплектован».

Также пресс-служба петербуржцев обыграла новость о том, что защитник «Локомотива» Максим Ненахова был замечен на вечеринке в ресторане с алкоголем и кальяном в день матча с «Оренбургом».

«Согласно билету, с вами был господин Ненахов, где же он?» – «В вагоне-ресторане. Я схожу за ним».

Ролик заканчивается, когда пассажиры сходят с поезда и спрашивают: «Мы что, снова играем с московским топ-клубом»? – «Нет, с другим».