Игрок «Локо» устроил пьяный загул в день матча

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов посетил вечеринку с алкоголем в день матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Ненахов в день матча с «Оренбургом» отправился на вечеринку с алкоголем и кальяном в подмосковном ресторане.

Футболист не принял участия в матче РПЛ 18 апреля из-за травмы, и процесс восстановления проходил по очень интересной «авторской» схеме. Около 18:00 Ненахов приехал в закрытую VIP-зону ресторана в Красногорске на встречу выпускников.

Из «лекарств» на столе были водка, виски и вино. Для «ингаляции» – кальян средней крепости. Чтобы дойти до нужной спортивной кондиции, компании потребовалось около шести часов – гуляли до полуночи», – написал источник.