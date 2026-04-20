Игрок «Локо» устроил пьяный загул в день матча

Вчера, 16:57
10

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов посетил вечеринку с алкоголем в день матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Ненахов в день матча с «Оренбургом» отправился на вечеринку с алкоголем и кальяном в подмосковном ресторане.

Футболист не принял участия в матче РПЛ 18 апреля из-за травмы, и процесс восстановления проходил по очень интересной «авторской» схеме. Около 18:00 Ненахов приехал в закрытую VIP-зону ресторана в Красногорске на встречу выпускников.

Из «лекарств» на столе были водка, виски и вино. Для «ингаляции» – кальян средней крепости. Чтобы дойти до нужной спортивной кондиции, компании потребовалось около шести часов – гуляли до полуночи», – написал источник.

  • Игрок закончил школу 10 лет назад.
  • В сезоне РПЛ у Ненахова 18 матчей, ассист.
  • 27-летний футболист стоит 3,5 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Локомотив Ненахов Максим
Император 1
1776693567
Второй Дуран
Ответить
За что бан ?
1776693611
Газпром виноват .
Ответить
Artemka444
1776694619
Вот это новости
Ответить
Интерес
1776695310
В ответ он сказал:Идите вы все Ненах...,а куда подальше! И смачно забил косяк.
Ответить
Серёга-Динамовец
1776697299
Как же вы любите поковыряться в грязном белье.Прям футбольные новости.
Ответить
neveldomha
1776697356
Вообщем дуран ты Макс Ненахов, самый, что не на есть Дуран)))
Ответить
Play
1776698119
Бомбардиру уже давно пора сменить дизайн сайта, перейти преимущественно на жёлтые тона. Всю х*йню собирают у себя в ленте, не успел ещё кто-то где-то пукнуть, тут уже пишут, что об*срался. И всё из проверенных источников, то Карпову что-то приснилось, то Бубнову что-то послышалось.
Ответить
алдан2014
1776698319
Встречи одноклассников ,они такие... неделю в себя приходишь
Ответить
СильныйМозг
1776741621
Ничего страшно, утром пару клизм сделает и всё тип топ. Потом пошлет, вместе с трусами, Шляпа заполярная, пусть порадуется, послизывает шоколад.
Ответить
Oldtrafford83
1776745964
Зависть это плохо))
Ответить
