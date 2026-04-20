Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко получает армянское спортивное гражданство. Он хочет выступать за сборную Армении.

На данный момент 22-летний футболист ведет сбор документов.

«Это правда, переговоры ведутся. Сейчас Саша оформляет документы, чтобы успеть к матчам Лиги наций», – сказал брат футболиста Артем Коваленко.