Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко получает армянское спортивное гражданство. Он хочет выступать за сборную Армении.
На данный момент 22-летний футболист ведет сбор документов.
«Это правда, переговоры ведутся. Сейчас Саша оформляет документы, чтобы успеть к матчам Лиги наций», – сказал брат футболиста Артем Коваленко.
- Коваленко – воспитанник школы «Чертаново». Он выступал за «Крылья Советов», «Зенит» и «Оренбург».
- В этом сезоне игрок провел за «Сочи» 25 матчей во всех турнирах.
- На счету Коваленко одна игра в составе сборной России.
Источник: «РБ Спорт»