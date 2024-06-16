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    • Наумов ответил на вопрос, нужно ли Коваленко уходить из «Зенита»

    Наумов ответил на вопрос, нужно ли Коваленко уходить из «Зенита»

    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями по поводу будущего хавбека «Зенита» Александра Коваленко.

    «Коваленко по любому надо уходить из «Зенита». Он здорово начал в «Крыльях Советов», хорошо показал себя там, в сборную России попал, прогрессировал. А тут, сел на лавку – и все. Это, конечно, не дело. Поэтому, уходить надо. Я думаю, что для Коваленко «Локомотив» – неплохая команда, чтобы перезагрузиться. И «Локомотиву» он поможет, если наберет форму и тот функционал, который у него был», – высказал мнение Наумов.

    20-летний Александр Коваленко был выкуплен «Зенитом» из «Сочи» летом 2023 года. Футболист не смог завоевать доверие наставника петербургского коллектива Сергея Семака. Футболист ни разу не появился в основе в рамках РПЛ. Всего у Коваленко 6 игр (60 игровых минут). Наибольшее количество игрового времени Коваленко получил в Кубке России. Воспитанник школы «Чертаново» сыграл в 8 матчах, отметившись 1 ассистом.

    В свой первый же сезон Александр стал обладателем трех трофеев. Он выиграл Суперкубок России, чемпионский титул и Кубок России.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Коваленко может вернуться в «Крылья Советов» на правах аренды. Также в услугах игрока заинтересован столичный «Локомотив».

    Источник: Vprognoze.ru

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1718513029
    В Локо его может ждать тоже самое. Уходить стоит во вторую восьмёрку , в основу или в теже КС к Осинькину.
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